Nach Angaben der Gruppe "None Of Your Business" missachten einige der überprüften Unternehmen europäische Vorgaben. Die Datenschutz-Grundverordnung der EU sehe unter anderem vor, dass Nutzer Auskunft bekommen, welche Daten ein Unternehmen über sie gespeichert hat. Der Online-Händler AliExpress und die Kurzvideo-Plattform TikTok hätten auf Nachfrage aber nur unvollständige oder unübersichtliche Daten geliefert; der Messengerdienst WeChat habe gar nicht reagiert.

Die Nichtregierungsorganisation hat nach eigenen Angaben Beschwerde bei den Datenschutz-Behörden in Belgien, Griechenland und den Niederlanden eingereicht. Sie fordert eine Geldstrafe von bis zu vier Prozent des jeweiligen Jahresumsatzes.

