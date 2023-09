TikTok muss eine Millionenstrafe zahlen. (imago / Rüdiger Wölk )

Konkret geht es um einige Einstellungen in der Plattform sowie die Altersüberprüfung. Demnach wurde die Voreinstellung so gestaltet, dass Beiträge von Nutzern im Alter zwischen 13 und 17 Jahren standardmäßig für alle sichtbar veröffentlicht werden konnten. Auch war die Kommentar-Funktion in den Profilen in der Voreinstellung für alle anderen Nutzer zugänglich .

TikTok erklärte, die Untersuchungen bezögen sich in erster Linie auf Einstellungen, die vor drei Jahren gültig gewesen seien. Diese seien inzwischen geändert worden.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.