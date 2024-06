Hochwasser in Baden-Württemberg - Benningen am Neckar (Andreas Rosar / dpa / Andreas Rosar)

Der Dauerregen lasse im Laufe der Nacht nach, hieß beim Deutschen Wetterdienst. Neue Schauer gebe es morgen aber in der Region um Augsburg, Nürnberg, Bamberg und Regensburg. Die Gefahr von Überflutungen bleibe. Inzwischen haben zehn bayerische Landkreise den Katastrophenfall ausgerufen. In einigen Regionen retteten Einsatzkräfte Menschen mit Booten aus ihren Häusern. Die Autobahn 3 nahe Regensburg wurde zwischenzeitlich wegen Überflutung gesperrt. Die Deutsche Bahn meldete im Fernverkehr Ausfälle auf mehreren Strecken. Auch aus dem südlichen Baden-Württemberg werden steigende Pegelstände und Überschwemmungen gemeldet. Nach Starkregen und Gewitter gab es auch zahlreiche Feuerwehreinsätze in Ostthüringen.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.