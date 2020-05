Musik: "Space Oddity"

"1962. Die Augen. Ein Kampf um ein Mädchen mit dem besten Freund John Underwood endete in einer dauerhaft geweiteten Pupille. Kreativ, rastlos, unermüdlich musikalisch, künstlerisch."

Die Swinging Sixties und die Anfänge der 70er stehen im Fokus von Michael Allreds und Steve Hortons opulentem Comic über den damals jungen Superstar David Bowie. Den damaligen wilden Zeiten entsprechend verweilt die Geschichte nur selten in einer Szene - Orte, Personen und Ereignisse rauschen nur so am Leser vorbei.

"Diverse Bands in den 60ern. The Konrads, the King Bees, the Mannish Boys, the Lower Third, the Buzz... Ausbildung zum Pantomimen by Lindsey Kemp, eine Einführung ins Avantgarde-Theater und die Commedia dell'Arte."

So liest sich der Comic manchmal wie eine Aufzählung von Namen und Orten; Dialoge beschränken sich auf ein Minimum, und der Text klingt immer wieder, als hätte der Autor die Deadline nicht eingehalten und einfach seine Notizen veröffentlicht.

"David findet eine neue Liebe in Mary Finnigan und bequemerweise ein neues Zuhause bei ihr. Zusammen gründen sie einen Folk-Club, der schnell zum Beckenham Arts Lab im Three-Tuns-Pub wird. Doch diesmal wird Marys Herz gebrochen, als David Mary "Angie" Barnett beim allerersten Auftritt von King Crimson trifft. Im Speakeasy. Völlig verzaubert voneinander, verbringen sie die restliche Nacht in Tony Viscontis Bude."

Atmendes Universum

Aber während der Text manchmal so klingt, als wäre er hastig auf eine Serviette gekritzelt, sind die Zeichnungen genau am anderen Ende des Spektrums. Michael Allred ist ein Veteran des Mediums Comic, hat schon für einige der renommiertesten - und besten - Serien gezeichnet, unter anderem "Fables" und Neil Gaimans legendärer "Sandman". Bei "Bowie - Sternenstaub, Strahlenkanonen und Tagträume", so der vollständige Titel, fängt er mit seinen Bildkompositionen ikonische Momente ein und erzeugt mit seinen Seitenlayouts einen rauschhaften Erzählfluss, einen psychedelischen Fiebertraum. Mit viel Liebe zum Detail erweckt er legendäre Konzertbühnen zum Leben und baut dabei elegant bekannte Plattencover, Figuren und Kostüme in seine Bilder ein...

Musik: "Starman"

Das ist alles sehr schön anzuschauen - nur: Da ist auch noch dieser Text!

"So viele Persönlichkeiten... Die Grenzen verschwimmen zwischen David Jones, David Bowie, Major Tom, Ziggy Stardust, Aladdin Sane... jegliche Zurückhaltung... fällt."

Comic ist ein kollaboratives Medium; wenn Bild und Text zusammen eine Geschichte erzählen, kann es schon mal vorkommen, dass der Text nicht mit den Bildern mithalten kann oder umgekehrt. Selten ist aber das qualitative Gefälle so steil wie bei "Bowie". Michael Allred hat ein stimmiges, atmendes Universum erschaffen, in dem der Leser eindrucksvoll Zeuge von David Bowies Aufstieg zum Superstar wird, zumindest bildlich. Während die Illustrationen ihre bunt gefederten Flügel ausbreiten, zieht der Texte sie wie ein Paar Zementschuhe nach unten.

Fieberhafte Erzählung mit Abstrichen

Ein Blick in die Originalausgabe zeigt, dass das nicht die Schuld von Autor Steve Horton ist - der schafft es, mit knappen, perfekt kalibrierten Sätzen in Bowies Welt einzutauchen und schafft mit viel Humor und Zeit-spezifischem Slang, dass Dialoge und Erzählstimme ebenso atmen wie die Bilder. Die deutsche Übersetzung klingt dagegen oft bleischwer und hölzern, abwechselnd schwülstig und gelangweilt.

"Kenneth Pitt sammelt Geld für einen Werbefilm für Davids Album. David probiert alles, um Erfolg zu haben, und lebt mal bei Ken Pitt in London, mal bei seinen Eltern in Bromley. Er bekommt immer mal Jobs als Schauspieler. Spielt in einem Gruselfilm namens "The Image" und einem Werbespot für Eis am Stiel mit einem jungen Ridley Scott als Regisseur."

Musik: "Life on Mars"

Michael Allreds und Steve Hortons "Bowie" wird in den USA als Meisterwerk gefeiert. Liest man nur die deutsche Ausgabe, ist das schwer nachzuvollziehen. Aus der fieberhaften, euphorischen Stream-of-Consciousness-Erzählung ist in der Übersetzung - außer den schönen Bildern - nicht viel übrig geblieben. Empfehlenswert ist der Comic so oder so; es ist beeindruckend wie viel Liebe in Michael Allreds Illustrationen steckt. Wer kann, sollte allerdings die Originalfassung lesen!

"Bowie - Sternenstaub, Strahlenkanonen und Tagträume"

Autor: Steve Horton, Michael Allred

Illustrationen: Michael Allred

Verlag: Cross Cult

EAN: 9783966580816