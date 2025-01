US-Filmemacher

Der Filmregisseur David Lynch (picture alliance / Geisler-Fotopress / Daziram)

Lynch war als Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Darsteller an zahlreichen Filmen beteiligt. 2019 wurde er mit einem Ehren-Oscar für sein Lebenswerk geehrt. Im vergangenen Sommer gab Lynch bekannt, dass bei ihm eine unheilbare Lungenkrankheit diagnostiziert wurde.

Designer, Bildhauer und Musiker

Lynch wirkte auch als Designer, Bildhauer und Musiker. Mit seinen Werken vor allem in den Bereichen Malerie und Lithografie fand der Filmemacher viel Beachtung. Die umfangreichste Ausstellung seiner Arbeiten zeigte 2007 die Pariser Fondation Cartier mit "The Air Is On Fire". 2018 folgte mit "David Lynch: Someone is in my House" im Bonnefantenmuseum Maastricht die bislang größte Retrospektive seines Schaffens als bildender Künstler. Nachdem er im Laufe seiner Karriere an vielen Musikalben und Film-Soundtracks beteiligt gewesen war, brachte er mit 65 Jahren sein erstes Solo-Album "Crazy Clown Time" heraus.

