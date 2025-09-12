Tennis
Davis-Cup: Deutsches Team mit guter Ausgangslage für Einzug in Finalrunde

Jan-Lennard Struff hat das deutsche Davis-Cup-Team in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Gastgeber Japan in Führung gebracht. In Tokio besiegte der 35-Jährige in einem umkämpften Auftaktmatch Yoshihito Nishioka mit 6:4, 6:7, 6:4.

    Jan-Lennard Struff schlägt einen Ball im Spiel gegen den Japaner Yoshihito Nishioka, der nicht im Bild ist.
    Jan-Lennard Struff im Spiel gegen den Japaner Yoshihito Nishioka in Tokio (Photo by JIJI Press AFP / STR)
    Im zweiten Einzel setzte sich dann Yannick Hanfmann gegen Shintaro Mochizuki mit 6:3, 6:3 durch. Am Samstag steht nun ein Doppel mit Kevin Krawietz und Tim Pütz an. Die beiden könnten mit einem Sieg für das entscheidende 3:0 sorgen.

    Fahrkarte nach Bologna

    Die Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann will mit einem Auswärtssieg die Qualifikation für die Endrunde in Bologna im November erreichen. Dafür sind drei Matcherfolge nötig.
    Der Weltranglistendritte Alexander Zverev hatte seine Teilnahme abgesagt. Auch ohne ihn hatte das deutsche Team im vergangenen Jahr das Halbfinale erreicht.
    Diese Nachricht wurde am 12.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.