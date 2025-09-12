Jan-Lennard Struff im Spiel gegen den Japaner Yoshihito Nishioka in Tokio (Photo by JIJI Press AFP / STR)

Im zweiten Einzel setzte sich dann Yannick Hanfmann gegen Shintaro Mochizuki mit 6:3, 6:3 durch. Am Samstag steht nun ein Doppel mit Kevin Krawietz und Tim Pütz an. Die beiden könnten mit einem Sieg für das entscheidende 3:0 sorgen.

Fahrkarte nach Bologna

Die Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann will mit einem Auswärtssieg die Qualifikation für die Endrunde in Bologna im November erreichen. Dafür sind drei Matcherfolge nötig.

Der Weltranglistendritte Alexander Zverev hatte seine Teilnahme abgesagt. Auch ohne ihn hatte das deutsche Team im vergangenen Jahr das Halbfinale erreicht.

