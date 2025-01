Dax steigt auf über 21.000 Punkte. (dpa / Arne Dedert)

Im Tagesverlauf stieg der Dax erstmals über die Marke von 21.000 Punkten. Es war bereits der vierte Rekordtag in Folge. Die Hoffnung auf weiter sinkende Zinsen in den USA wie auch in der Euro-Zone lassen die Börsen seit Monaten von Rekord zu Rekord eilen. Erst Anfang Dezember war der Dax über die Marke von 20.000 Zählern gesprungen.

