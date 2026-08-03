US-Präsident Trump hatte am Wochenende neue Gespräche mit dem Iran angekündigt und einen angeblich geplanten Großangriff abgesagt. Daraufhin gaben die Ölpreise zu Wochenbeginn nach, was die Sorgen vor einer steigenden Inflation und höheren Leitzinsen geringer werden ließ.
Mitte Juli war der Aktien-Index zurückgefallen, nachdem die Vereinigten Staaten den Iran wieder verstärkt angegriffen hatten. Der Ölpreis stieg damals zeitweise wieder über die Marke von 100 Dollar pro Barrel.
Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.