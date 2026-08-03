Wirtschaft
Dax mit über 26.000 Punkten auf Rekordhoch

Der deutsche Leitindex Dax hat erstmals die Marke von 26.000 Punkten überschritten. Am Montagvormittag lag er bei 26.005 Punkten - und damit 1,47 Prozent über dem Schlussstand am Freitag. Analysten führen das Rekordhoch auf Hoffnungen zurück, im Iran-Krieg könnte es bald eine Lösung geben.

    In einem Schild mit dem Dax-Logo spiegelt sich der Frankfurter Börsensaal mit der Kursanzeige.
    Der DAX erreicht ein Rekordhoch. (dpa/picture alliance)
    US-Präsident Trump hatte am Wochenende neue Gespräche mit dem Iran angekündigt und einen angeblich geplanten Großangriff abgesagt. Daraufhin gaben die Ölpreise zu Wochenbeginn nach, was die Sorgen vor einer steigenden Inflation und höheren Leitzinsen geringer werden ließ.
    Mitte Juli war der Aktien-Index zurückgefallen, nachdem die Vereinigten Staaten den Iran wieder verstärkt angegriffen hatten. Der Ölpreis stieg damals zeitweise wieder über die Marke von 100 Dollar pro Barrel.
    Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.