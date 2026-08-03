Wirtschaft

Dax mit über 26.000 Punkten auf Rekordhoch

Der deutsche Leitindex Dax hat erstmals die Marke von 26.000 Punkten überschritten. Am Montagvormittag lag er bei 26.005 Punkten - und damit 1,47 Prozent über dem Schlussstand am Freitag. Analysten führen das Rekordhoch auf Hoffnungen zurück, im Iran-Krieg könnte es bald eine Lösung geben.