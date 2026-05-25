Deutsche Börse. (Archivbild) (AFP / Kirill Kudryavtsev)

Angesichts der Hinweise auf ein Ende des Iran-Kriegs und deutlich gefallener Ölpreise glich der Leitindex DAX seine zwischenzeitlichen Kursverluste nahezu wieder aus. Er schloss bei 25.389 Punkten und damit nur gut 119 Zähler unter seinem bisherigen Höchstwert von Mitte Januar.

Die USA stehen nach Angaben von Präsident Trump in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs vor einem Rahmenabkommen mit der Führung in Teheran, inklusive einer Wiederöffnung der Straße von Hormus. Allerdings erklärte Trump auch, er habe seine Unterhändler angewiesen, nichts zu überstürzen. Die aktuelle Lage gilt daher öffentlich weiter als unklar.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.