Er schloss bei 25.389 Punkten und damit nur gut 119 Zähler unter seinem bisherigen Höchstwert von Mitte Januar.
Die USA stehen nach Angaben von Präsident Trump in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs vor einem Rahmenabkommen mit der Führung in Teheran, inklusive einer Wiederöffnung der Straße von Hormus. Allerdings erklärte Trump auch, er habe seine Unterhändler angewiesen, nichts zu überstürzen.
Zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah im Libanon droht indes eine Ausweitung der Kampfhandlungen. Ministerpräsident Netanjahu kündigte trotz Waffenruhe verstärkte Angriffe an.
Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.