Konjunktur

Der Deutsche Aktieninde (DAX überschritt die 25.000-Marke. (picture alliance/dpa)

Der deutsche Börsen-Leitindex legte in den ersten Handelsminuten auf 25.003 zu. Für gewöhnlich wird der Januar zu den stärkeren Börsenmonaten gezählt. Als zentraler Kurstreiber gelten laut Analysten darüber hinaus die Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung. Da sich der Ukraine-Krieg weiter hinziehe, seien Rüstungsaktien hierzulande nach wie vor gefragt. Die Experten heben zudem den Angriff der USA auf Venezuela hervor. Der Militäreinsatz dort nährt die Hoffnung auf sinkende Ölpreise. Billigeres Öl könnte den Inflationsdruck mindern und weitere Zinssenkungen durch Notenbanken nach sich ziehen.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.