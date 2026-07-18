Deutsche Bahn

Bahnmitarbeiter stürzt nach Streit mit Fahrgast aus fahrendem Zug. (Martin Schutt/dpa)

Er wurde lebensgefährlich verletzt. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, ereignete sich der Vorfall auf der Bahnstrecke von Offenburg nach Karlsruhe. Ausgangspunkt sei eine Ticketkontrolle gewesen. Fahrscheinprüfer hatten zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit dazugezogen, nachdem es Streit mit einem mutmaßlich betrunkenen Fahrgast gab. Dabei kam es zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf sich aus ungeklärter Ursache die Tür des fahrenden Zuges öffnete.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn werden immer wieder Ziel von Angriffen. Im Februar hatte der Tod eines Zugbegleiters nach einem Angriff durch einen Schwarzfahrer in Rheinland-Pfalz bundesweit Entsetzen ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.