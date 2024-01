Beamtenbund

Jahrestagung des Deutschen Beamtenbundes (Rolf Vennenbernd/dpa)

dbb-Chef Silberbach sagte bei der Jahrestagung in Köln, dem Staat fehlten bereits jetzt mehr als 550.000 Beschäftigte. Die Lage werde noch schlimmer: Über 1,3 Millionen Beschäftigte würden in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand gehen. Silberbach betonte, offene Stellen seien kaum noch zu besetzen, ob in der klassischen Verwaltung, Kindergärten oder der Stadtreinigung. Bürgerinnen und Bürger bekämen dies immer stärker zu spüren.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.