Studie des Erfurter Landtags gibt neue Einblicke in das System des DDR-Staatsdopings (imago images / Friedel)

"Mit unserem Projekt wollen wir erreichen, dass die gerichtlich erhobenen Schuldbekenntnisse und Opfergeschichten Eingang in das kollektive Gedächtnis finden", sagt die Doping-Forscherin Jutta Braun. Warum die über 20 Jahre alten Gerichtsakten der DDR-Doping-Prozesse in den 1990er Jahren erst jetzt ausgewertet werden, sei eine Frage des Zugangs.

Hunderte Meter unerschlossener Akten über Doping-Praktiken

Sperrfristen seien erst jetzt abgelaufen, es gäbe Hunderte laufende Meter unerschlossener Akten: "Also in einem Forscherleben kann man alle Prozesse gar nicht abarbeiten. Man ist gezwungen, ein bisschen exemplarisch zu arbeiten, und es ist eben nicht so einfach, diese Akten zu benutzen."

Denn: Anders als bei Stasi-Akten dürfe sie aus Gerichtsakten, auch bei Personen der Zeitgeschichte, nur anonymisiert zitieren. "Also, sehr zu meinem Bedauern. Ich würde gerne viele Sachen mit vollen Namen ausschreiben, weil man dann teilweise auch erst so richtig würdigen kann, was diese Leute zugegeben haben, wenn man weiß, wer es ist und was er oder sie öffentlich dazu gesagt hat, vorher und nachher. Da gibt es nämlich einige wirklich interessante Differenzen."

Funktionäre, Ärzte, Trainer - ein geschlossenes System des DDR-Staatsdopings

Die Untersuchung von Jutta Braun und René Wiese wirft ein Licht auf die Strukturen des DDR-Staatsdopings: Weg von den einzelnen Sportlern, hin zu Funktionären, Ärzten, Trainern, die ein geschlossenes System des Dopings gebildet hätten.

Die Frage des inzwischen ohnehin ausgelaufenen Dopingopfer-Hilfegesetzes, ob ein Sportler "wissentlich oder unwissentlich" gedopt habe, rücke damit eher in den Hintergrund, meint auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, der die Studie in Auftrag gegeben hat: "Die erste Frage ist: Wie war das System, in dem die Normalität war, dass du nie wusstest: Wirst du gedopt, wirst du nicht gedopt? Und wenn du aber gesagt hast: Ich wusste, dass ich Spritzen kriege, und ich wusste, dass das irgendwie komisch ist - dann galt es schon als Mittäterschaft."

Versuchskaninchen für die Olympia-Kader

Braun und Wiese wollen herausarbeiten, wie massiv der SED-Staat Druck auch auf minderjährige Sportler und deren Angehörige ausübte, Doping geschehen zu lassen. Erschreckend sei für sie gewesen, dass es 1984 geradezu einen Dammbruch gegeben habe, Sportler bis in die dritte Reihe massiv zu dopen.

Der oberste DDR-Sportchef Manfred Ewald wies sogar an, bei bislang unerprobten Mitteln gerade die zweite und dritte Reihe zu dopen, so Jutta Braun: "Mit der Bemerkung: 'Unreife Kastanien kann man nicht an Olympia-Kader verfüttern.' Die 'unreifen Kastanien', sprich, die noch unausgegorenen Methoden der Leistungssteigerung, sollten mithin fortan ausschließlich bei Anschlusskadern ausprobiert werden."