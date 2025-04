Insektizide

DDT-Rückstände noch heute in kanadischen Forellen nachweisbar

In Wäldern in Kanada wurde in den 1950er und 1960er Jahren immer wieder das Insektengift DDT eingesetzt. Damit sollten vor allem Mücken bekämpft werden, die Malaria übertrugen. Rückstände dieses Gifts finden sich noch heute in der Natur.