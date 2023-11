"Massive Rentenkürzungen"

Nach seiner Einschätzung würden sie eintreten, wenn die Politik die im aktuellen Jahresgutachten vorgeschlagenen Reformansätze umsetzt. Sowohl der Wirtschaftsweise Truger als auch seine Kollegin in dem Gremium, Grimm, gaben ein Minderheitenvotum ab. Truger sagte im Deutschlandfunk, das Rentenniveau von derzeit etwa 50 Prozent des durchschnittlichen letzten Bruttogehalts würde sich durch die Vorschläge der Dreiermehrheit in die Richtung 35 Prozent bewegen. Dann könne man den Menschen nicht mehr klarmachen, dass sie in die Rentenkasse einzahlen sollten. Das sei politisch "ganz gefährlich". Nötig sei vielmehr, das Vertrauen in die gesetzlich Rente zu stärken.