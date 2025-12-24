Parteiinterner Widerstand

Das bisherige Bürgergeld wurde in den Jobcentern ausgezahlt. (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Das sagte die frühere Juso-Vorsitzende Drohsel dem Magazin "Der Spiegel". Sie sagte, man wolle den Widerstand mit Kundgebungen und anderen Veranstaltungen in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Dabei werde man auch auf Gewerkschaften und Sozialverbände zugehen.

Drohsel ist Mitinitiatorin eines SPD-Mitgliederbegehrens gegen die Reform. Das Begehren hat bereits die nötige Zahl an Unterschriften beisammen.

Das Bundeskabinett hatte kürzlich die Umwandlung des Bürgergeld in eine Grundsicherung beschlossen, wobei der Druck auf Leistungsbezieher zur Arbeitsaufnahme erhöht werden soll.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.