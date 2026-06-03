Opfer nicht ernst genommen

Proteste vor dem Polizeihauptquartier in Southampton (picture alliance / PA Images / Gareth Fuller)

Die Aufnahmen zeigen, wie Polizisten im Dezember 2025 in der Stadt Southhampton einem schwer verletzten Studenten Handschellen angelegt hatten. Der Mann war von einem Angehörigen der Sikh-Gemeinschaft mit einem Messer attackiert worden. Obwohl er dies den Polizisten mit letzter Kraft mitteilte und sagte, keine Luft mehr zu bekommen, nahmen sie die Angaben offenbar nicht ernst. Das Opfer starb noch am Tatort. Der Angreifer hatte gegenüber den Polizisten behauptet, von dem weißen Studenten rassistisch attackiert worden zu sein - und stieß damit im Gegensatz zum Opfer auf Gehör.

Starmer: "Furchbar und schockieren"

Der britische Premierminister Starmer nannte den Vorfall furchtbar und schockierend. Untersuchungen müssten klären, wie Rassismusvorwürfe die Entscheidungen in der Situation beeinflusst hätten. Konservative und rechte Politiker machten die Rassismusbekämpfung für die Fehler der Polizisten verantwortlich. Der Vorsitzende der rechtspopulistischen Partei Reform UK, Farage, beklagte eine Zweiklassenkultur, in der die Rechte weißer Menschen weniger zählten als die von ethnischen Minderheiten.

Proteste vor Polizeiwache

Am Abend versammelten sich etwa eintausend Menschen zu Protesten vor der zuständigen Polizeiwache. Dabei kam es zu Zusammenstößen. Mehrere Demonstranten bewarfen Beamte unter anderem mit Steinen.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.