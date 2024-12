Nach Anschlag von Magdeburg

Dirk Wiese, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. (imago / photothek / Juliane Sonntag)

Bundesinnenministerin Faeser hatte dafür plädiert, noch ausstehende Gesetzentwürfe zur inneren Sicherheit umgehend zu beschließen. Im Interview mit dem Magazin "Der Spiegel" nannte sie das neue Bundespolizeigesetz und die biometrische Erkennung von Gesichtern und Stimmen.

Union stellt Einigung auf Teile des Sicherheitspakets in Aussicht

Die stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Lindholz stellte eine Einigung auf verbleibende Teile des Sicherheitspakets in Aussicht. Sie forderte, den Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag anzurufen. Die Bevölkerung müsse besser geschützt werden. Sie forderte gegenüber der „Rheinischen Post“ auch Befugnisse zur automatisierten Gesichtserkennung und zum Internetabgleich von Polizeidaten, die das verfassungsrechtlich Mögliche ausschöpfe.

Von Notz: "Handlungsdefizite" bei Behörden

Der Grünen-Politiker von Notz sieht nach dem Anschlag von Magdeburg Defizite der Behörden im Umgang mit Informationen über den Täter. Von Notz sagte in mehreren Interviews, die Gewalttat erinnere auf frappierende Weise an den Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin vor acht Jahren. Damals war ein islamistischer Terrorist mit einem Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt gerast, 13 Menschen wurden getötet. Von Notz sagte, es scheine jetzt wieder so zu sein, dass der Täter zwar bekannt gewesen sei und dass es auch Hinweise auf eine von ihm ausgehende Bedrohung gegeben habe. Es gebe aber ein Problem beim Zusammenführen der Informationen.

