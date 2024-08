Atommüll-Endlager

Der Vorsitzende des Umweltausschusses im Bundestag, Ebner, kritisierte im RBB-Inforadio , "es ist ein Unding, dass wir diesen Atommüll haben, ohne zu wissen, wo er hin muss." Derzeit lagert der hochradioaktive Müll aus den inzwischen stillgelegten deutschen Atomkraftwerken in mehr als 1.000 Castor-Behältern in Zwischenlagern an verschiedenen Orten in Deutschland. Das Umweltministerium und die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) gingen davon aus, dass die Castoren auch für längere Zeit sicher seien. "Zu prüfen wird sein, ob diese Annahme auch stimmt“, betonte Ebner. Die Sicherheit der Behälter müsse auf Schwachstellen überprüft werden, forderte er.