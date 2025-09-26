Arbeitsministerin Bas im Bundestag (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Zu Beginn ging es um den Haushalt für Arbeit und Soziales, der mit mehr als 197 Milliarden Euro der größte Einzeletat ist. Bundesarbeitsministerin Bas sagte, oberste Priorität der Regierung sei es, die Wirtschaft zu stabilisieren und Menschen in Arbeit zu halten und zu bringen. Wichtige Industriebereiche wie Chemie, Auto oder Stahl stünden derzeit unter Druck. Deshalb habe man erste Weichen gestellt, um Deutschland als Industriestandort zu erhalten. In diesem Zusammenhang verwies die Ministerin auf das Investitionsprogramm von 500 Milliarden Euro, mit dem die Wirtschaft angekurbelt werden solle.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.