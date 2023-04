Offener Brief

Debatte über Rechtsextremismus an Schulen: "Lehrer dürfen sich nicht alleine fühlen"

Rechtsextreme Vorfälle an einer Oberschule in Burg in Brandenburg haben zu Ermittlungen der Polizei und einer Debatte über den Umgang mit rechtsextremen Schülern geführt. Lehrer der Schule im Spreewald, in der Schüler bis zur zehnten Klasse unterrichtet werden, hatten in einem offenen Brief unter anderem von rassistischer Gewalt und Hakenkreuzen auf dem Schulmobiliar berichtet. Sie fürchteten um ihre Sicherheit.

29.04.2023