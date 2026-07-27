CSD-Anschlag

Der SPD-Innenpolitiker Fiedler kündigt eine Aufarbeitung der Gerichtsentscheidung an. (Archivbild) (picture alliance / dts-Agentur / -)

Es geht um die Frage, warum eine Jugendstrafe gegen den Tatverdächtigen zur Bewährung ausgesetzt wurde, obwohl der 21-Jährige vorbestraft war und als Gefährder galt. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hatte gegen die Entscheidung des Amtsgerichts Tiergarten Berufung eingelegt und eine Aufrechterhaltung des Haftbefehls beantragt. Eine Entscheidung darüber stand noch aus.

Der SPD-Innenpolitiker Fiedler sagte im Deutschlandfunk , die Bewährungsentscheidung des Gerichts sei eine der Schlüsselfragen. Außerdem werde man sich ansehen, warum es zu der Tat kommen konnte, obwohl der Mann durch Nachrichtendienste überwacht worden sei. Vertreter von Grünen und AfD äußerten Unverständnis für das Vorgehen der Behörden. Unionspolitiker sprachen sich für eine Verschärfung des Strafrechts und ein härteres Vorgehen gegen Islamisten aus.

Bei dem Angriff mit einem Auto und einer Stichwaffe waren am Samstagabend in Berlin eine Frau getötet und 29 Menschen teils schwer verletzt worden. Der Tatverdächtige wurde gestern bei einem Polizeieinsatz im Stadtteil Spandau erschossen.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.