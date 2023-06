Trockenheit in Deutschland: Sollen Land- und Forstwirte für die Wasserentnahme zahlen? (Florian Gaertner/photothek/imago-images)

Einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zufolge gibt es in mehreren Bundesländern bereits Regelungen - oder Diskussionen darüber. Zuletzt hatte Rheinland-Pfalz angekündigt, für die Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser auch die Land- und Forstwirtschaft zahlen zu lassen. In Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Hessen wird laut dpa ebenfalls über einen solchen Schritt nachgedacht. Das Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen teilte dagegen mit, Land- und Forstwirte blieben zunächst weiter von Zahlungen befreit. Auch in Baden-Württemberg sollen die Ausnahmen bestehen bleiben.

