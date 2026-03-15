Jugendschutz

Bundesfamilienministerin Prien begrüßt die Debatte über Altersgrenzen für Soziale Medien. (Daniel Bockwoldt / dpa / Daniel Bockwoldt)

Die CDU-Politikerin sagte der "Rheinischen Post", sie warte auf die Empfehlungen. Diese sollen im Sommer vorliegen. Prien betont, die Expertise der Kommission sei grundlegend für das weitere Vorgehen. Altersgrenzen, Medienkompetenz sowie die Teilhabe und der Zugang zu altersgerechten Inhalten müssten klug ineinandergreifen.

CSU-Generalsekretär Huber erklärte, seine Partei sei skeptisch gegenüber einem - wie er es nannte - "unpraktikablen Social-Media-Verbot". Das Beispiel Australien zeige, dass Verbote sehr einfach umgangen werden könnten. Australien hatte im Dezember als erstes Land weltweit eine Altersbeschränkung für Soziale Medien eingeführt. Diese dürfen erst von Jugendlichen ab 16 Jahren genutzt werden.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.