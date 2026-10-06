Konstituierende Landtagssitzung in Sachsen-Anhalt mit dem neugewählten Präsidenten Tobias Rausch (AfD) (picture alliance / dpa / dpa pool / Jan Woitas)

Klüssendorf sagte der "Rheinischen Post", jenseits von AfD und BSW hätten aber vier weitere Abgeordnete für Rausch gestimmt. Er erwarte von der CDU, dass sie umgehend aufkläre, wer diese fatale Entscheidung aus ihren Reihen für richtig gehalten habe. Wer die Demokratie schützen wolle, habe die historische Verantwortung, an jeder Stelle und in jeder Sekunde rechtsextreme Kräfte von politischer Macht fernzuhalten.

Ratlosigkeit in der CDU

Derweil konnte sich CDU-Fraktionschef Schulze nicht erklären, woher die zusätzlichen Stimmen für den AfD-Politiker stammen könnten. Es sei eine geheime Wahl und daher nicht nachvollziehbar, sagte Schulze der Deutschen Presse-Agentur. Die Fraktionsspitze der CDU hatte den insgesamt 15 Abgeordneten empfohlen, sich bei der Wahl des Landtagspräsidenten zu enthalten.

Am Morgen sei klar gewesen, dass aber nicht alle der Empfehlung nachgehen wollten. Einige hätten angedeutet, mit "Nein" stimmen zu wollen, sagte Schulze. "Es war aber keiner dabei von uns, der gesagt hat, dass er mit 'Ja' abstimmt, betonte der Noch-Ministerpräsident. Rausch war bei 82 abgegebenen Stimmen mit 48 Ja-, 29 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen gewählt worden . Vor der Wahl hatte lediglich das BSW erklärt, für den AfD-Kandidaten zu stimmen. Zusammen mit der AfD wären das 44 Stimmen gewesen. Am Nachmittag wurde dann deutlich, dass die AfD mit ihrem stellvertretenden Landes- und Fraktionsvorsitzenden Tillschneider auch einen Vizepräsidenten stellen wird.

Der AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt ist laut Verfassungsschutz gesichert rechtsextrem.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.