Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt (picture alliance / Geisler-Fotopress / Frederic Kern)

Kein anderer Außenminister habe so oft den Kontakt zu seinem israelischen Amtskollegen gesucht wie Bundesaußenminister Wadephul, sagte Hardt im Deutschlandfunk. Natürlich gebe es im Auswärtigen Amt verschiedene Sichtweisen auf das Thema, erklärte der CDU-Politiker weiter. Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" haben sich in dem Ministerium rund 130 vor allem jüngere Diplomaten zu einer Gruppe zusammengeschlossen, die eine deutlichere Kritik an der israelischen Regierung fordert. Hardt sagte dazu, er könne sich nicht vorstellen, dass man hier förmlich gegen den Außenminister auftrete. Er betonte aber zugleich, dass die Bundesregierung eine Veränderung der israelischen Haltung und eine bessere humanitäre Versorgung der Menschen im Gazastreifen erreichen wolle.

