Wie geht es weiter nach dem Ende der Koalition? (Jessica Lichetzki / dpa / Jessica Lichetzki)

Die AfD hat dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. Union, AfD, FDP und BSW fordern, dass Bundeskanzler Scholz im Parlament umgehend die Vertrauensfrage stellt und so den Weg für eine Neuwahl freimacht. Der SPD-Politiker plant dies erst für den 15. Januar.

Die Tagesordnung im Bundestag ist in Folge der Regierungskrise deutlich reduziert. Es gibt lediglich einen weiteren Tagesordnungspunkt: Zum Auftakt der Sitzung debattieren die Abgeordneten anlässlich des 35. Jubiläums des Mauerfalls am 9. November über die friedliche Revolution in der DDR und die damit verbundene Erinnerungskultur.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.