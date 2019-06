Debüt der Band „Die Kerzen“ „Man kann Wehmut auch genießen“

Die 1980er Jahre mit aktuellen Klangfarben vermischt: „Die Kerzen“ aus Mecklenburg-Vorpommern bedienen sich in bei Dream Pop, New Romantic und der Neuen Deutschen Welle und lassen sich in der assoziativen Art des Text-Schreibens auch vom aktuellen Cloud Rap inspirieren.

Die Katze und Jelly Del Monaco von „Die Kerzen“ im Corsogespräch mit Anja Buchmann

