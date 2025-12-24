Arno Merk hat bei der Darts-WM für eine Überraschung gesorgt. (picture alliance / Action Plus / John Patrick Fletcher)

Der 33 Jahre alte Niedersachse setzte sich mit 3:0 Sätzen durch. Wright, Weltmeister 2020 und 2022, war weit von seiner Bestform entfernt und leistete sich ungewöhnlich viele Fehler.

Für Merk war es der größte Erfolg seiner Karriere. In der dritten Runde bekommt er es entweder mit Michael van Gerwen aus den Niederlanden oder mit William O'Connor aus Irland zu tun.

Zuvor hatten bereits die Deutschen Ricardo Pietreczko, Martin Schindler und Gabriel Clemens die Runde der besten 32 erreicht.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.