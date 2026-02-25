Es lag bezogen auf die Wirtschaftsleistung bei 2,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Ausgaben überstiegen die Einnahmen um 119,1 Milliarden Euro.
Auf vorläufiger Basis hatte die Wiesbadener Behörde das Minus von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung noch auf 2,4 Prozent beziffert.
Das Statistische Bundesamt legte auch Zahlen zur Konjunktur im vierten Quartal 2025 vor. Das Bruttoinlandsprodukt stieg laut den Angaben von Oktober bis Dezember um 0,3 Prozent zum Vorquartal. Damit wurde eine vorherige Schätzung bestätigt.
Allein die Verbraucher steigerten ihre Ausgaben um 0,5 Prozent.
