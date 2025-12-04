Treffen der Delegation mit Übergangspräsident Sharaa und anderen syrischen Vertretern. (AFP / LOUAI BESHARA)

Die Vertreter des UNO-Gremiums besichtigten einen schwer beschädigten Vorort von Damaskus, wie die Nachrichtenagentur Sana berichtete. Sie kamen zudem mit Übergangspräsident Scharaa zusammen.

Der Sicherheitsrat hatte vor knapp einem Monat die Sanktionen gegen den Politiker aufgehoben. Unter seiner Führung hatten die islamistische Miliz HTS - ein früherer Zweig von Al-Kaida - und mit ihr verbündete Gruppen die Macht in Damaskus übernommen. Seit seinem Amtsantritt bemüht sich Scharaa um ein moderates Image und internationale Anerkennung.

