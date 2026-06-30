Persischer Golf

Morgen sollen die Gespräche in Doha weitergeführt werden. (IMAGO | Cavan Images)

Ein direkter Austausch zwischen den beiden Delegationen ist nach bisherigen Angaben nicht geplant. Das Außenministerium in Teheran kündigte für morgen ein Gespräch mit katarischen Vertretern an. Dabei werde es vor allem um eingefrorene iranische Vermögenswerte gehen. Diese sollen laut dem vereinbarten Rahmenabkommen freigegeben werden, ein Transfer des Geldes habe bislang aber nicht stattgefunden.

Auf US-Seite reisten der Sondergesandte Witkoff und der Schwiegersohn von Präsident Trump, Kushner, nach Doha. In einer Erklärung hieß es, man spreche über Fortschritte in den Verhandlungen, erwarte aber keine hochrangigen iranischen Vertreter.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.