Die Spitzengespräche zwischen USA und Ukraine in Florida haben begonnen. (AFP / CHANDAN KHANNA)

Die Delegationen sind hochrangig besetzt. Auf US-Seite nehmen Außenminister Rubio, der Sondergesandte Witkoff und der Schwiegersohn von Präsident Trump, Kushner, an dem Treffen teil.

Rubio: "Es geht nicht nur um Friedensabkommen"

Rubio sagte, es gehe nicht nur darum, einen Krieg zu beenden. In Videos von anwesenden Journalisten, die in US-Medien und sozialen Netzwerken verbreitet wurden, ist zu hören, wie der US-Außenminister auch das wirtschaftliche Potenzial der Ukraine hervorhebt. Die Ukraine habe enorme Chancen auf echten Wohlstand. Allein durch ein Kriegsende sei dies allerdings nicht zu erreichen. Zitat: "Es geht also nicht nur um Friedensabkommen." Es gehe darum, einen Weg zu schaffen, der Souveränität, Unabhängigkeit und Wohlstand der Ukraine garantiere.

Ukraine ohne Jermak - mit Umjerow an der Spitze

Die ukrainische Delegation wird von Rustem Umjerow geleitet. Er war bis Juli Verteidigungsminister und ist mittlerweile Chef des Sicherheitsrates. Der bisherige Delegationsleiter und Chefunterhändler Jermak war nicht mitgereist. Er war vor kurzem im Zuge von Korruptionsermittlungen als Chef des ukrainischen Präsidialamtes zurückgetreten.

Umjerow sprach in einer Erklärung auf Telegram davon, dass er klare Vorgaben habe. Dazu zähle, die Interessen der Ukraine zu wahren, einen substanziellen Dialog zu sichern und auf Grundlage der bei den in Genf erzielten Fortschritten voranzugehen.

Ursprünglicher US-Plan in Genf abgemildert

Der ursprüngliche Plan der USA war - etwas zugespitzt - als Wunschliste des Kremls kritisiert worden. So sollte die Ukraine neben der Krim und den anderen von Russland besetzten Gebiete auch nicht eroberte Regionen aufgeben. Zudem sollte die Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichten und ihre Streitkräfte stark verkleinern. Bei den Gesprächen in Genf, auf die Umjerow anspielte und an denen auch die Europäer beteiligt waren, wurde der 28-Punkte-Plan abgemildert. Moskau beharrt aber auf dem Rückzug der ukrainischen Armee aus den von Russland beanspruchten Gebieten.

Selenskyj hält Fortschritte für realistisch

Gestern hatte der ukrainische Präsident Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft erklärt, er halte Fortschritte in den nächsten Tagen durchaus für realistisch. Witkoff wird in der kommenden Woche nach Moskau reisen, um mit Kremlchef Putin Gespräche über den Krieg zu führen.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.