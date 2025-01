BSW-Parteitag

Delegierte billigen nahezu einstimmig Wahlprogramm

Sechs Wochen vor der Bundestagswahl hat das BSW auf einem Parteitag in Bonn sein Wahlprogramm verabschiedet. Darin wird unter anderem ein Waffenstillstand in der Ukraine gefordert. Die BSW-Vorsitzende Wagenknecht übte in ihrer Rede scharfe Kritik an den USA und den westlichen Ländern im Konflikt mit Moskau. Von der Co-Vorsitzenden Mohamed Ali gab es verbale Attacken gegen politische Gegner.