Radsport
Demi Vollering gewinnt fünfte Etappe der Tour de France Femmes

Die Niederländerin Demi Vollering hat die fünfte Etappe der Tour de France Femmes von Macon nach Belleville-en-Beaujolais gewonnen.

    Die Radfahrerin Demi Vollering reißt bei der Zieldurchfahrt die Arme hoch, neben ihr die Schweizerin Marlen Reusser im gelben Trikot. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)
    Die niederländische Topfavoritin Demi Vollering gewinnt die fünfte Etappe der Tour de France Femmes vor der Gesamtersten Marlen Reusser aus der Schweiz. (AFP / NICOLAS TUCAT)
    Sie siegte nach 140 Kilometern durch das Zentralmassiv vor der Schweizerin Marlen Reusser und der Polin Kasia Niewiadoma. Reusser behält das gelbe Trikot der Gesamtführenden.
    Antonia Niedermaier aus Rosenheim eroberte das weiße Trikot der besten Nachwuchsfahrerin.
    Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.