Radsport
Demi Vollering gewinnt fünfte Etappe der Tour de France Femmes
Die Niederländerin Demi Vollering hat die fünfte Etappe der Tour de France Femmes von Macon nach Belleville-en-Beaujolais gewonnen.
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Sie siegte nach 140 Kilometern durch das Zentralmassiv vor der Schweizerin Marlen Reusser und der Polin Kasia Niewiadoma. Reusser behält das gelbe Trikot der Gesamtführenden.
Antonia Niedermaier aus Rosenheim eroberte das weiße Trikot der besten Nachwuchsfahrerin.
Diese Nachricht wurde am 06.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.