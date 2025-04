AOK-Bericht

In deutschen Krankenhäusern werden immer mehr ältere Patienten behandelt. (picture alliance / SVEN SIMON / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Wie aus einem heute vorgestellten Bericht der Krankenkasse AOK hervorgeht, waren 2023 22 Prozent der Krankenhaus-Patienten älter als 80 Jahre. Der Anteil hat sich demnach in den vergangenen 20 Jahren fast verdoppelt.

Der Bericht verweist auf die dadurch steigenden Belastungen für die Kliniken. So litten Hochbetagte oft an mehreren Erkrankungen gleichzeitig, was einen besonderen medizinischen und pflegerischen Aufwand erfordere.

Die AOK-Vorsitzende Reimann betonte, viele Krankenhaus-Aufenthalte pflegebedürftiger Menschen seien vermeidbar. Eine ambulante Versorgung sei in der Regel medizinisch sinnvoller und auch kostengünstiger.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.