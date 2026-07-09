Wegen neuer Vorwürfe zieht der US-Demokrat Platner seine Kandidatur für den Senat zurück. (Robert F. Bukaty / AP / dpa / Robert F. Bukaty)

Platner sah sich mit zahlreichen Skandalen konfrontiert. Unter anderem wurden ihm sexuellen Übergriffe vorgeworfen. Auch soll er fragwürdige Posts abgesetzt haben und ein Tattoo tragen, das als Nazisymbol gilt. Platner, ein ehemaliger Elitesoldat, wies alle Vorwürfe wegen sexueller Gewalt zurück. In einem Video betonte er, sein Rückzug sei kein Schuldeingeständnis. - Für die Demokraten ist dies ein Rückschlag. Sie rechneten sich guten Chance aus, in Maine einen Sitz zu gewinnen.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.