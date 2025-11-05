In den USA wurde wieder gewählt. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Probal Rashid)

Die Abstimmungen galten neben der Bürgermeisterwahl in New York City als erster politischer Stimmungstest seit der Präsidentschaftswahl vor einem Jahr. In Virginia gewann die demokratische Kandidatin Spanberger, in New Jersey wird die Demokratin Sherrill neue Gouverneurin. Umfragen zufolge litten die Republikaner unter niedrigen Zustimmungswerten für US-Präsident Trump und der Blockade öffentlicher Gelder durch die derzeitige Haushaltssperre.

Im kommenden Jahr stehen die Zwischenwahlen an, die sogenannten Midterms. Dabei geht es um die Sitze im Repräsentantenhaus, Teile des Senats sowie die Gouverneursposten von mehr als der Hälfte der US-Bundesstaaten.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.