Trump erwägt, die Einsätze der Nationalgarde auch auf andere von Demokraten regierte Städte auszuweiten. So hat das Pentagon inzwischen Planungen für eine Entsendung von Truppen nach Chicago im Bundesstaat Illinois aufgenommen. Der Minderheitsführer der Demokraten im US-Repräsentantenhaus, Jeffries, erklärte, für einen solchen Militäreinsatz gebe es weder eine Grundlage noch eine rechtliche Befugnis. Er warf Trump vor, eine Krise herbeireden zu wollen. Der Gouverneur von Illinois, Pritzker, und Chicagos Bürgermeister Johnson - beide ebenfalls von der Demokratischen Partei - hatten Trump bereits gestern vorgeworfen, Chaos zu stiften.

Im Juni hatte der Präsident schon in Los Angeles die Nationalgarde und Marineinfanteristen mobilisiert, um Proteste gegen seine Einwanderungspolitik zu beenden. Zuletzt hatte er auch einen möglichen Einsatz in New York angedeutet. Auch die Metropole wird von den Demokraten regiert. Trump begründet die Einsätze mit dem Ziel der Bekämpfung einer zunehmenden Kriminalität und Obdachlosigkeit in diesen Städten. Seine Behauptungen entsprechen teils aber nicht den statistischen Zahlen.

Nationalgardisten mit Pistolen bewaffnet

Unterdessen kommen Berichte über eine Bewaffnung der bislang unbewaffneten Nationalgardisten in Washington. Dies melden mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf anonyme Vertreter des Verteidigungsministeriums. Einige Einheiten seien mit M17-Pistolen oder M4-Gewehren ausgestattet, hieß es. Die Nationalgardisten seien zugleich angewiesen, Gewalt nur als letztes Mittel und ausschließlich als Reaktion auf eine unmittelbare Gefahr für das eigene Leben anzuwenden. In der Hauptstadt sind seit zwei Wochen hunderte Soldaten der Nationalgarde im Einsatz.

