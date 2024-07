Biden-Rückzug

Die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit der Ankündigung von Präsident Joe Biden, nicht mehr für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. (AP / Alex Brandon)

Wie das Nominierungsverfahren ablaufen soll, ist noch nicht bekannt. Als Favoritin gilt Vizepräsidentin Harris , die von Biden nach dessen Rückzug vorgeschlagen worden war. Einen offiziellen Gegenkandidaten gibt es momentan nicht. Die normalerweise entscheidenden Vorwahlen im Frühjahr hatte Präsident Biden deutlich gewonnen.

Viel Unterstützung für Harris

Harris erhielt die Unterstützung von zahlreichen führenden Parteimitgliedern. "Ich bin begeistert von der Idee, die Kandidatur von Kamala Harris zu unterstützen", hieß es in einer Erklärung der Gouverneurin von Michigan, Whitmer, die von drei weiteren Gouverneuren unterzeichnet wurde.

Whitmer zählte zu den Politikerinnen, die bei einem Verzicht von Amtsinhaber Biden als Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur gehandelt worden waren. Ihre Erklärung wurde auch von den Gouverneuren der Bundesstaaten Illinois, Minnesota und Wisconsin unterzeichnet.

Obama nennt Harris nicht

Vom linken Flügel der Partei bekam Harris Unterstützung von der Abgeordneten Ocasio-Cortez. Auch Konkurrenz von der einflussreichen Gouverneurin von Michigan, Whitmer, muss die Vizepräsidentin nach deren Verzicht nicht fürchten. Der ehemalige Präsident Barack Obama sprach dagegen nur von der Zuversicht, dass "ein herausragender Kandidat" gefunden werde. In seiner Stellungnahme verlor er über Harris kein Wort.

Zuvor hatte Harris betont, sie habe die Absicht, sich die Nominierung zu verdienen und zu gewinnen. Sie werde alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Demokratische Partei und die Nation zu vereinen, um Trump zu besiegen, sagte die 59-Jährige.

Viele Spenden für Harris eingegangen

Biden hatte im Zuge seiner Ankündigung, aus dem Präsidentschaftsrennen auszusteigen, auch dazu aufgerufen, für Harris' Wahlkampf zu spenden. In den Stunden danach seien knapp 50 Millionen Dollar (46 Millionen Euro) an Spenden eingegangen, teilte eine Sprecherin von Harris mit.

US-Präsident Biden hatte seinen Rückzug als Kandidat für die diesjährige Wahl bekannt gegeben. Er war wegen seines Alters und seines mentalen Zustands auch in den eigenen Reihen zunehmend unter Druck geraten. In vier Wochen halten die Demokraten den Nominierungsparteitag in Chicago ab. Harris müsste mehr als die Hälfte aller Delegiertenstimmen bekommen, um als Präsidentschaftskandidatin aufgestellt zu werden.

Der Partei geht es noch um etwas anderes als das Weiße Haus: Bei der Wahl am 5. November werden auch alle Sitze im Repräsentantenhaus und ein Drittel der Sitze im Senat neu verteilt. Mit Biden als Kandidat herrschte bei Demokraten zuletzt Sorge, dass sie künftig in keiner der beiden Kammern mehr das Sagen haben. Mit Harris an der Spitze geht es für sie auch darum, das Schlimmste zu verhindern, damit Trump im Fall eines Wahlsieges nicht durchregieren kann.

