Biden-Rückzug

Ein Junge hält ein Schild mit den Worten "Thank you Joe" vor dem Weißen Haus in Washington, DC. (AFP / SAMUEL CORUM)

Wie das Nominierungsverfahren ablaufen soll, ist noch nicht bekannt. Als Favoritin gilt Vizepräsidentin Harris, die von Biden nach dessen Rückzug vorgeschlagen worden war. Einen offiziellen Gegenkandidaten gibt es momentan nicht. Die normalerweise entscheidenden Vorwahlen im Frühjahr hatte Präsident Biden deutlich gewonnen.

Viel Unterstützung für Harris

Die Vorsitzenden der Demokraten aller US-Bundesstaaten stellten sich geschlossen hinter Harris als neue Präsidentschaftskandidatin. Sie habe sich als Führungspersönlichkeit in vielen Bereichen bewährt, teilte der Präsident der Vereinigung der Demokratischen Parteikomitees, Martin, mit.

Auch der Gouverneur von Kalifornien, Newsom, sprach sich für Harris aus. Er schrieb, wenn unsere Demokratie auf dem Spiel stehe, sei niemand besser geeignet als Kamala Harris, sich der dunklen Vision von Donald Trump entgegenzustellen und unser Land in eine gesündere Richtung zu führen. Newsom wurde zuvor ebenfalls als möglicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten gehandelt.

Obama nennt Harris nicht

Vom linken Flügel der Partei bekam Harris Unterstützung von der Abgeordneten Ocasio-Cortez. Auch Konkurrenz von der einflussreichen Gouverneurin von Michigan, Whitmer, muss die Vizepräsidentin nach deren Verzicht nicht fürchten. Der ehemalige Präsident Barack Obama sprach dagegen nur von der Zuversicht, dass "ein herausragender Kandidat" gefunden werde. In seiner Stellungnahme verlor er über Harris kein Wort.

Zuvor hatte Harris betont, sie habe die Absicht, sich die Nominierung zu verdienen und zu gewinnen. Sie werde alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Demokratische Partei und die Nation zu vereinen, um Trump zu besiegen, sagte die 59-Jährige.

Viele Spenden für Harris eingegangen

Biden hatte im Zuge seiner Ankündigung, aus dem Präsidentschaftsrennen auszusteigen, auch dazu aufgerufen, für Harris' Wahlkampf zu spenden. In den Stunden danach seien knapp 50 Millionen Dollar (46 Millionen Euro) an Spenden eingegangen, teilte eine Sprecherin von Harris mit.

US-Präsident Biden hatte seinen Rückzug als Kandidat für die diesjährige Wahl bekannt gegeben. Er war wegen seines Alters und seines mentalen Zustands auch in den eigenen Reihen zunehmend unter Druck geraten. In vier Wochen halten die Demokraten den Nominierungsparteitag in Chicago ab. Harris müsste mehr als die Hälfte aller Delegiertenstimmen bekommen, um als Präsidentschaftskandidatin aufgestellt zu werden.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.