US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (picture alliance / newscom | BONNIE CASH)

Dafür wurden im Repräsentantenhaus mehrere Artikel mit Vorwürfen eingereicht. Die Demokraten werfen Hegseth Eidbruch, Gefährdung eigener Soldaten und Kriegsverbrechen vor. Die Vorwürfe beinhalten auch den Angriff des US-Militärs auf ein Gebäude im Iran, indem sich eine Mädchenschule befunden hatte. Dabei wurden Ende Februar mindestens 170 Menschen getötet. Die demokratischen Abgeordneten kritisieren Hegseth zudem wegen der Angriffe auf Boote von angeblichen Drogenschmugglern in der Karibik und im Pazifik.

Ein Amtsenthebungsverfahren gegen Hegseth gilt als wenig aussichtsreich, da die Republikaner im Repräsentantenhaus und im Senat über eine Mehrheit verfügen.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.