Die US-Demokraten wollen nach eigenen Angaben die Meinungsfreiheit sichern. (Alex Edelman/Consolidated News Photos)

Im Kongress kündigte Senator Murphy ein Gesetz gegen politische Verfolgung an. Trump weise das Justizministerium derzeit an, Jagd auf seine politischen Feinde zu machen, sagte er. Regierungsvertreter sollten Konsequenzen tragen müssen, wenn sie von der US-Verfassung geschützte Meinungsäußerungen unterdrückten.

Auslöser des Vorstoßes ist die vorläufige Absetzung der Fernsehsendung von Moderator Jimmy Kimmel nach dessen Äußerungen zum Tod des rechten Aktivisten Charlie Kirk. Kimmel hatte Trumps MAGA-Bewegung in seiner Sendung vorgeworfen, Kirks Ermordung politisch zu instrumentalisieren.

Die Erfolgsaussichten des Gesetzes im Kongress sind gering. Die Demokraten sind in beiden Parlamentskammern in der Minderheit.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.