Hongkong: Der Aktivist Jimmy Lai hat einen juristischen Erfolg erzielt. (AP / Vincent Yu)

Ein Gericht gab der Berufung in einem Betrugsverfahren gegen ihn statt. Die Staatsanwaltschaft habe nicht zweifelsfrei nachgewiesen, dass Lai falsche Angaben gemacht habe. Lai war im Dezember 2022 zu fünf Jahren und neun Monaten Gefängnis zuzüglich einer hohen Geldstrafe verurteilt worden. Ihm wurde zur Last gelegt, gegen den Mietvertrag für die Räumlichkeiten seiner mittlerweile eingestellten Zeitung "Apple Daily" verstoßen zu haben.

Der 78-Jährige bleibt jedoch in Haft: Er war Anfang Februar wegen angeblicher "Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften" und einer "Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen" zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.