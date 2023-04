Joshua Wong wurde zu drei Monaten Gefängnis verurteilt. (imago images / ZUMA Wire)

Er sei wegen des Vorwurfs der verbotenen Weitergabe persönlicher Informationen über einen Polizisten zu drei Monaten Gefängnis schuldig gesprochen worden, meldete die Nachrichtenagentur AP. Wong habe gegen eine Anordnung verstoßen, die es verbiete, Informationen zu veröffentlichen, die zur Identifizierung des Polizisten führen könnten. Dieser hatte im November 2019 bei Protesten gegen die Regierung auf einen Demonstranten geschossen.

Wong saß im vergangenen Jahr Haftstrafen von rund zwei Jahren in drei anderen Fällen ab, in denen er verurteilt worden war. Zudem droht ihm in einem weiteren Verfahren wegen angeblicher Verschwörung zum Umsturz lebenslange Haft.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.