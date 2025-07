Die frühere Vizepräsidentin Kamala Harris will nicht Gouverneurin von Kalifornien werden (Archivfoto). (AP / Godofredo A. Vásquez)

Nach reiflicher Überlegung strebe sie keine Nominierung als Kandidatin für das Amt an, teile Harris auf der Online-Plattform X mit. In den kommenden Monaten werde sie mehr über ihre weiteren Pläne mitteilen. In den USA wird darüber spekuliert, ob die Demokratin bei der Präsidentschaftswahl 2028 noch einmal für das Weiße Haus kandidieren wird. Harris hatte die Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr klar gegen den Republikaner Trump verloren.

Kalifornien wird derzeit von dem Demokraten Newsom regiert. Seine Amtszeit als Gouverneur endet im kommenden Jahr, da er nach zwei Wahlperioden nicht erneut antreten darf. Auch ihm wurde wiederholt Interesse an einer Kandidatur als Präsidentschaftskandidat seiner Partei nachgesagt.

