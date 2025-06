Der mutmaßliche Täter ist den Angaben zufolge flüchtig. Eine großangelegte Fahndung läuft. (Alex Kormann / Star Tribune / AP / dpa / Alex Kormann)

Bei einem weiteren Schusswaffenangriff in der Nähe wurden der demokratische Abgeordnete John Hoffman und dessen Frau verletzt. Der Verdächtige sei auf der Flucht.

Die Behörden vermuten, dass der Schütze sich als Polizist ausgegeben hat und zu den Wohnhäusern der Politiker gefahren ist, wie NBC News berichtet. Beamte sollen inzwischen das Auto des Verdächtigen gefunden haben. Darin soll sich eine Liste mit Namen weiterer Abgeordneter befunden haben.

Trump: Grausame Gewalt wird nicht toleriert

Präsident Trump erklärte in einer Mitteilung des Weißen Hauses, die Bundespolizei FBI werde sich an den Ermittlungen beteiligen. Er sprach von einem wohl gezielten Angriff auf Staatsbedienstete. "Solche grausame Gewalt wird in den Vereinigten Staaten Amerika nicht toleriert." Ähnlich äußerte sich US-Justizministerin Bondi.

Anti-Trump-Protest in Minnesota abgesagt

Unterdessen wurden in Minnesota die für Samstag geplanten Protestveranstaltungen gegen Trump abgesagt. Die Veranstalter entschieden sich dazu, nachdem Walz empfohlen hatte, den Demos fernzubleiben, bis der Flüchtige gefasst sei. In den USA sind landesweit Anti-Trump-Proteste angemeldet worden. Hintergrund sind eine Militärparade in Washington und Trumps 79. Geburtstag.

