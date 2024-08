US-Wahlkampf

Die US-demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris bei einem Wahlkampfauftritt in der Stadt Raleigh im Bundesstaat North Carolina (AFP / ALLISON JOYCE)

In einer Wahlkampfrede im umkämpften Bundesstaat North Carolina versprach sie Steuersenkungen für Menschen mit mittlerem und niedrigem Einkommen und für Familien. So plant Harris einen neuen Kinderfreibetrag von bis zu 6.000 Dollar. Außerdem stellte die amtierenden Vizepräsidentin ein Verbot von Preiswucher bei Lebensmitteln sowie Hilfen für den erstmaligen Erwerb von Wohneigentum in Aussicht.

Berater des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers Trump warfen Harris vor, ihre Pläne würden die Inflation anheizen und die Preise für Wohneigentum in die Höhe treiben. Die Präsidentschaftswahl ist am 5. November.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.